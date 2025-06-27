СМИ: Россия взяла под контроль второе месторождение лития

Россия взяла под контроль второе месторождение лития, которое находится в Шевченко на западе ДНР и считается самым перспективным. Об этом пишет Le Figaro.

Об освобождении Шевченко Минобороны РФ сообщило 26 июня. Село находится примерно в 5 километрах от границы с Днепропетровской области и в 10 километрах - от Запорожской. Месторождение лития было открыто там в 1982 году и занимает около 40 гектаров.

По оценке Национальной академии наук Украины, общие запасы лития на Украине составляли порядка 500 тыс. тонн, что больше, чем у Португалии, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в Европе. Всего на Украине было четыре месторождения, два из них уже освобождены Россией: в Шевченко и ранее в Крутой Балке (Запорожская область). Есть еще два месторождения в Кировоградской области, но они тоже не разрабатывались.

О взятии под контроль месторождения в Шевченко сообщалось еще в январе 2025 года, но тогда российская армия была вынуждена отступить. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что Киев бросил большие силы на удержание Шевченко именно из-за запасов лития. Месторождения в Шевченко ценно тем, что из него можно извлекать литий с меньшими затратами.

Согласно докладу Росконгресса, Шевченковское литиевое рудное поле содержит 13,8 млн тонн литиевой руды.