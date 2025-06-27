Поддубный: СМИ, продвигающие "западные ценности", запрещать не надо

Российские СМИ, которые "поддерживают людей, продвигающих западные ценности", запрещать не надо. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный на форуме "Патриоты Урала" в екатеринбургском "Ельцин-центре".

По словам Поддубного, вместо запретов, "патриотическим" СМИ стоит быть более убедительными.

"Мне кажется, запрещать-то надо очень аккуратно. Иначе можно дозапрещаться до того, что вообще ничего не останется. В этом смысле нам надо быть более убедительными. Нам надо убеждать людей, перетягивать их на свою сторону", – сказал военкор.

Он добавил, что нужно честно говорить обо всем происходящем.

"Без "новой искренности" и вообще без искренности не объяснить детям, зачем мы все это делаем. А запрещать не нужно. Надо просто сделать так, чтобы это ["западная повестка"] было не очень актуально", – отметил Поддубный.