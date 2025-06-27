Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

ВСУ атаковали с помощью беспилотника сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во время работ на гидротехнических сооружениях.

"Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров", - сообщается в официальном Telegram-канале станции.

В результате инцидента никто из персонала не пострадал, был поврежден служебный автомобиль.

Сейчас проводится оценка ущерба. На станции подчеркнули, что подобные атаки ВСУ - это террористические акты, которые несут угрозу безопасности ЗАЭС.

В начале июня дроны ВСУ несколько раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В августе 2024 года территорию вблизи одного из энергоблоков ЗАЭС атаковал беспилотник ВСУ. До этого башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.