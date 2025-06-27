Бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" арестовали в Москве по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал бывшего гендиректора титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Воеводину и второму фигуранту дела – гражданину США Игорю Райхельсону – вменяют закупку шихтовых заготовок по завышенным на треть ценам. Следствие полагает, что ущерб от их действий составил 4 млрд руб., передает RTVi.

Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависмы" с июля 2009 по май 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации. Титановая корпорация требовала с экс-руководителя 4 млрд руб. Однако впоследствии "ВСМПО-Ависма" подала заявление об утверждении мирового соглашения.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Воеводин выплатит крупнейшему в мире титановому производителю 1 млрд 696 млн 500 тыс. руб. в качестве компенсации по иску. Как сообщалось в определении суда об утверждении мирового соглашения, Воеводин обязался выплатить сумму путем безналичного перечисления денежных средств до 31 декабря 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель титана. В составе корпорации две промышленные площадки — "ВСМПО" в городе Верхняя Салда Свердловской области и "Ависма" в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой.