Миронов призвал ввести обязательное лицензирование курьеров

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов призвал к обязательному лицензированию курьеров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, бесконтрольная работа курьеров может представлять опасность, в том числе террористическую, потому что в этой сфере нет никакого контроля. Курьером может работать любой. В Минтрансе обсуждают создание Единого федерального реестра курьеров, но это полумеры, считает он. Необходимо лицензирование. К тому же это позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией и вывести из тени нелегальные доходы. Еще один плюс: будет легче предупреждать теракты или облегчить поиск курьеров, если они стали участниками ДТП.

В последние годы профессия курьера стала весьма востребованной из-за роста популярности сервисов доставки. Курьеры хорошо зарабатывают при отсутствии особых требований к квалификации. Однако часто курьерами работают мигранты, о чем говорят даже главы регионов как о нежелательном явлении. Это не "ценные специалисты", которые нужны российской экономике.