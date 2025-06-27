В Херсонской области может появиться Школа молодого законодателя Союзного государства

По её мнению, программы должны включать правовые основы Союзного государства, сравнительное правоведение, основы государственного управления, современные вызовы безопасности, пишет ТАСС.

"Школа молодого законодателя Союзного государства. Предлагаем создать ежегодную совместную образовательную программу на базе одного из вузов Херсонской области", - сказала.

На Херсонщине может появиться Школа молодого законодателя Союзного государства. Идея об этом высказана в Белоруссии.



