В Херсонской области может появиться Школа молодого законодателя Союзного государства
На Херсонщине может появиться Школа молодого законодателя Союзного государства. Идея об этом высказана в Белоруссии.
"Школа молодого законодателя Союзного государства. Предлагаем создать ежегодную совместную образовательную программу на базе одного из вузов Херсонской области", - сказала.
По её мнению, программы должны включать правовые основы Союзного государства, сравнительное правоведение, основы государственного управления, современные вызовы безопасности, пишет ТАСС.