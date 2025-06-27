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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве задержали одного из последователей секс-коуча Алекса Лесли, пристававшего к девушкам

В Москве задержали одного из последователей секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), который приставал к девушкам на улицах столицы. О задержании 32-летнего уроженца Тульской области сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Недавно возмущение пользователей интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы", - рассказала Волк.

В видеороликах последователи Лесли хватали девушек ниже талии и таким образом пытались с ними знакомиться. В итоге на Лесли завели уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Правда, сам коуч сейчас находится за границей, но его "паства" действует в России.

После широкой огласки действий последователей секс-коуча на улицах Москвы первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (партия "Новые люди") обралась к председателю СКР Александру Бастрыкину: "Раз сам автор "флешмоба" не понимает, будем объяснять. Мы направили запрос председателю СК Александру Бастрыкину. Такие действия – не тренинг, не флирт, не свобода самовыражения. Это насилие. Нужно проверить, есть ли в действиях организатора признаки подстрекательства к преступлению. Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за "личностный рост".

Теги: алекс лесли, коуч, домогательства


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