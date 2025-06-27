В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов для таксистов-мигрантов

Группа депутатов от "Справедливой России — За правду" внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за нарушение мигрантами правил перевозок такси. Предлагается дополнить КоАП статьей 18.21. ("Нарушение иностранным гражданином и лицом без гражданства правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси").

По данным МВД, в последние годы растет число ДТП по вине водителей-мигрантов. Так, в первом полугодии 2024 года был зафиксирован рост на 23%. Необходимо увеличить штрафы, считают авторы законопроекта. Они предлагают установить штраф водителям в размере 10 тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч, компаниям — 70 тысяч.

Такие же штрафы предлагаются за невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции, подтверждающей оплату поездки в такси. Кроме того, предусматриваются штрафы за отсутствие на машине цветографической схемы легкового такси: 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч соответственно.

В августе 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает иностранцев сдавать не только теоретическую часть экзамена на водительские права, но и практическую. Сейчас практические навыки вождения подтверждаются на основании национальных прав. Проект еще не рассматривался.