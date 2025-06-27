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Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи благодаря одному донору спасли жизни четырем пациентам

Тюменские врачи благодаря одному донору спасли жизни четырем пациентам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Областной клинической больнице №1 провели мультиорганную донорскую операцию. В больнице стараются сделать так, чтобы каждый возможный донор использовался как мультиорганный, чтобы помочь большему числу пациентов.

"Мы стараемся, чтобы каждый возможный донор рассматривался как мультиорганный. Чтобы можно было максимально помочь большему количеству пациентов. Их количество в листах ожидания увеличивается на трансплантацию печени, почек, сердца. Поэтому мы делаем на этом определенный акцент. Наша служба всегда к этому готова", - прокомментировал руководитель центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1 Сергей Семченко.

Новое сердце получил 44-летний тюменец. Трансплантацию органа проводила мультидисциплинарная бригада во главе с заведующим кардиохирургическим отделением Лусине Арутюнян.

Параллельно врачи проводили трансплантацию печени и почек. Органы пересадили молодым девушкам Карине и Юлие. Благодаря профессионализму тюменских специалистов пациентки начнут новую жизнь.

Тюменке Альфие провели трансплантацию печени. У нее был диагноз цирроз печени.

Теги: врачи, донор, пациенты, операция


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