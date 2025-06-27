Памятник уральскому режиссеру Балабанову хотят возвести в Санкт-Петербурге

Помимо Екатеринбурга, памятник уральскому режиссеру Алексею Балабанову собираются поставить и в Санкт-Петербурге. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая, у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно, чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти человека — прим. ред.). Мы будем работать над этим вопросом, будем стараться тем или иным образом реализовать его", — передает его слова РИА Новости.

С предложением выступил местный житель, который предложил присвоить имя режиссера скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки. Именно там и должен быть установлен памятник.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Екатеринбурге наконец определили победителя конкурса эскизов памятника режиссеру Алексею Балабанову. Скульптуру установят у Дворца молодежи неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Планируется, что монумент появится в середине мая 2026 года.