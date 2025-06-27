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Фото: Накануне.RU

Казахстан хочет договориться с Россией о строительстве АЭС

В Казахстане рассчитывают подписать межправительственное соглашение с Россией. Речь в нём пойдёт о строительстве в республике атомной электростанции. Скрепить документ подписями хотят до конца 2025 года.

"Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете", - приводит ТАСС слова председателя казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасада Саткалиева, сказанные журналистам.

В 2023 г. глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум о строительстве в стране АЭС. Выступая с посланием "Экономический курс справедливого Казахстана" к народу страны, Токаев заявил, что особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Президент напомнил, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства в Казахстане АЭС.

Теги: Казахстан, Россия, соглашение, АЭС


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