Пекин прокомментировал атаку на китайского корреспондента со стороны ВСУ

Пекин "глубоко озабочен" тем, что китайский журналист получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса", - приводит слова дипломата РИА Новости.

26 июня в курском приграничье был ранен китайский журналист телекомпании "Phoenix" Лу Юйгуан. Он готовил репортаж, когда украинский беспилотник нанес удар по поселку Коренево.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что китайский корреспондент был обследован в областной больнице. Журналист получил раны кожи на голове, других повреждений нет. Он отказался от госпитализации.