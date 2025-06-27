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Фото: Накануне.RU

"Патриоты Урала" собрались в "Ельцин-центре", чтобы рассеять туман гражданской жизни

Полпред президента в УрФО Артем Жога 27 июня открыл форум "Патриоты Урала" в Екатеринбурге. На площадке собрались участники СВО, эксперты, военные журналисты. На форуме, который проходит в "Ельцин-центре", обсудят психологическую поддержку и реабилитацию участников СВО, патриотическое воспитание молодежи, а также журналистику в условиях военного времени.

Артем Жога отметил, что на мероприятии представлены непосредственно те эксперты, которые работают "на земле" с участниками спецоперации. Они знают из первых рук о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться по возвращении с передовой.

"Я себя причисляю к таким же ребятам, которые возвращаются с фронта. Действительно, есть такие жизненные ситуации. Мы сделали для себя такое определение - туман гражданской жизни. И вот каждый человек, возвращающийся с фронта, сталкивается вот с этим туманом гражданской жизни. И благодаря вашему опыту, вашей поддержке, этот туман быстрее рассеивается, и ребята начинают понимать свое направление, куда им двигаться дальше, как адаптироваться, как участвовать в патриотической жизни страны, в укреплении суверенитета нашего государства и в поддержке нашего главы государства", – сказал Артем Жога.

Это уже третий подобный форум, и для многих стало неожиданным, что он проходит в ЕЦ, который известен своими мероприятиями с "либеральной" направленностью. Но с назначением Жоги на пост полпреда "Ельцин-центр" стали активно вписывать в патриотическую повестку. Сам полпред считает, что в целом к ЕЦ вопросов нет — проблемы возникают только в случае приглашения персон с антироссийскими убеждениями, и это надо исключить.

Теги: Патриоты Урала, Ельцин-центр


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