Жительнице Свердловской области предъявили обвинение в убийстве дочери-младенца

Жительница Камышловского района 2005 г.р. переведена в статус обвиняемой по делу об убийстве ее малолетней дочери.

Напомним, трагедия произошла днем 25 июня. По версии следствия, ребенок, родившийся только в мае этого года, плакал, из-за чего мать, проявив агрессию, с силой бросила его на диван. Девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. После этого женщина поспешила уехать из города - задержать ее удалось уже на вокзале по приезде в другой населенный пункт.

Как ранее рассказывал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Мужчина в первые часы после трагедии находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, женщине уже предъявили обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.