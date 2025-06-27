На ярмарке вакансий в Екатеринбурге участники нашли не только работу, но и любовь

В Екатеринбурге развернулась Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр труда РФ Антон Котяков лично пообщались с работодателями, соискателями и даже… молодоженами, передает корреспондент Накануне.RU.

В столице Урала стартовала масштабная ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей", собравшая рекордное количество участников: на площадке представлены 400 работодателей и более 11 тысяч вакансий по всей Свердловской области. Несмотря на развитие цифровых платформ, именно живое общение остается ключевым — здесь можно посмотреть в глаза будущему работодателю, задать вопросы и получить консультации по профориентации и трудовым правам.

Мероприятие стало настоящим хабом возможностей — от детских профориентационных зон до мастер-классов и прямых собеседований с соискателями.

"Мы рады всем", — подчеркнули организаторы.

Для соискателей это шанс найти работу мечты, а для работодателей — закрыть кадровый голод.

Врио губернатора Денис Паслер и министр труда РФ Антон Котяков лично оценили масштаб события, пообщавшись с участниками.

Антон Котяков рассказал о кадровых прогнозах: "Мы переходим на 7-летний горизонт планирования. Спрос растет на рабочих — слесарей, токарей, операторов ЧПУ, а также на IT-специалистов. Предприятия, которые дают нам детальные прогнозы, охватывают более 20% рынка труда".

Министр отметил, что через центры занятости можно бесплатно переучиться на востребованную профессию. Особое внимание — трудоустройству ветеранов СВО и людей с инвалидностью.

Денис Паслер посетил стенд Машиностроительного завода им. Калинина. Заместитель генерального директора по персоналу МЗиК Сергей Свинин поделился с Накануне.RU деталями беседы:

"Губернатор и министр спрашивали о вакансиях. У нас есть места для рабочих, инженеров, условия — хорошие. Средняя зарплата — от 150 тысяч рублей. Без опыта тоже возьмем, но сначала — обучение".

Паслер, осмотрев ярмарку, воодушевился: "Вижу молодые, заряженные лица! Важно, что люди могут сразу познакомиться с работодателями, узнать о гарантиях и выбрать путь".

Ярмарка стала судьбоносной для уральцев Глеба и Анастасии. Год назад они познакомились здесь как ведущие, а теперь вернулись… чтобы сыграть свадьбу. Паслер и Котяков лично поздравили пару и подарили праздничный поднос.

"Сколько детей планируете?" — спросил губернатор.

"Троих!" — ответили молодожены.

Именно такие истории — лучшая реклама для ярмарки. Стране нужны кадры, а кадрам — крепкие семьи. Пусть у Глеба и Анастасии все сбудется. Для остальных соискателей ярмарка продолжается: профтестирования, вакансии и даже розыгрыши призов от работодателей.