На Камчатке запретят разводиться 8 июля

На Камчатке 8 июля – День семьи, любви и верности – объявлен днем без разводов. В этот день отделы загс не будут принимать заявления на развод от граждан, об этом сообщили в Агентстве записей актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края. На этом празднование Дня семьи не остановится – 8 июля в регионе в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь, его будут продавать только в ресторанах и барах.