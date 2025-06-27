На Камчатке запретят разводиться 8 июля
На Камчатке 8 июля – День семьи, любви и верности – объявлен днем без разводов. В этот день отделы загс не будут принимать заявления на развод от граждан, об этом сообщили в Агентстве записей актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края. На этом празднование Дня семьи не остановится – 8 июля в регионе в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь, его будут продавать только в ресторанах и барах.
С 1 января 2025 года в России значительно увеличен размер пошлины за расторжение брака. Раньше пошлина составляла 650 руб., теперь – 5 тыс. руб. с каждого супруга (если развод происходит по обоюдному согласию в загсе или в судебном порядке).