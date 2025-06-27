27 Июня 2025
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Общество Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Депутаты Забайкальского парламента проанализировали реализацию мастер-плана Краснокаменска

В выездном заседании приняли участие депутаты комитета по экономической политике и предпринимательству Юлия Жирякова, Сергей Новиченко, Виктор Ефимов, Сергей Корольков, депутаты Светлана Доробалюк, Олег Бянкин и Андрей Бекетов. Возглавлял парламентскую делегацию глава Заксобрания края Юрий Кон.

Свою работу в Краснокаменске делегация начала с ознакомления с социальными объектами города.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Так, на обновление горно-промышленного техникума, к примеру, в рамках мастер-плана было выделено 125 млн. рублей. Здесь проведен капитальный ремонт зданий учебно-производственных мастерских и административно-бытового корпуса, открыты новые мастерские.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Побывала парламентская делегация также в аэропорту - важнейшей части стратегии по развитию Краснокаменска как современного и привлекательного города.

Как рассказал депутатам первый заместитель гендиректора ПАО "ППГХО" Олег Проскуряков, реконструкция аэропортового комплекса включает в себя обновление взлетно-посадочной полосы, модернизацию терминала, улучшение системы навигации и освещения, обновление инженерных систем, а также развитие инфраструктуры для грузовых перевозок, обустройство прилегающей территории, внедрение современных систем безопасности.

Цель реконструкции — сделать аэропорт более современным, безопасным и удобным для пассажиров и перевозчиков, что отразится на развитии транспортной инфраструктуры города и региона в целом.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

В ходе ознакомления с ситуацией в коммунальном секторе Краснокаменска были выявлены нерешенные вопросы. Как сообщил депутатам Заксобрания и.о. главы округа Константин Зверев, одна из линий водовода, которая была разморожена этой зимой, по-прежнему находится в аварийном состоянии, а у руководства округа нет готового решения по подготовке её к предстоящему отопительному сезону. По его словам, краснокаменцы надеются на помощь Законодательного Собрания в решении таких сложных вопросов. В частности, им нужна поддержка в поиске средств для разработки техплана и постановки на кадастровый учет всех городских водопроводных и теплосетей.

В целом после посещения объектов города и обсуждения текущего положения дел депутаты пришли к выводу, что мастер-плану Краснокаменска не хватает целостности.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Так, по данным краевого Минэка, в план развития урановой столицы включено 13 организационных и 64 инфраструктурных мероприятия, на их реализацию до 2030 года предусмотрено 109,7 млрд рублей, из них 67 млрд – средства федерального бюджета и 42 млрд рублей – частные вложения.

Среди основных мероприятий мастер-плана – создание агропромпарка. Проект его финансовой модели разработан, идут переговоры с потенциальными инвесторами. На базе парка планируется создать птицефабрику мощностью более 50 тысяч тонн продукции в год, а также переработку масличных культур и тепличное хозяйство для выращивания овощей.

В числе ключевых городских проектов также реконструкция системы водоснабжения, строительство очистных сооружений, реконструкция дороги Краснокаменск — Приаргунск.

«Задачи, поставленные в рамках реализации мастер-плана, очень амбициозные и требуют системного подхода. На данном этапе проект находится на начальной стадии, и ключевым вопросом остается финансирования. Пока из федерального бюджета выделено менее 10% от запланированной суммы. Есть вопросы и в плане организации процесса. По мнению депутатов комитета, необходимо наладить более тесное межотраслевое взаимодействие. Пока складывается впечатление, что мастер-плану не хватает целостности, проекты реализуются отдельно по отраслям, без должной координации и интеграции», - прокомментировала глава профильного комитета Юлия Жирякова.

Ещё одной серьезной проблемой в реализации мастер-плана депутаты считают дефицит кадров в строительной и дорожной отраслях. Решить ее должен будет образовательно-производственный кластер.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

По итогу обсуждения все поступившие предложения участники заседания решили обобщить, проанализировать и направить в профильные министерства для организации работы по проблемным вопросам. Одна из рекомендаций прозвучала, например, в адрес Минприроды края - проработать возможность включения мероприятия «Реконструкция и строительство очистных сооружений в городе Краснокаменске» в федеральный проект «Вода России», реализуемый в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Председатель Забайкальского парламента Юрий Кон, резюмируя обсуждение, акцентировал внимание коллег на том, чтобы в итоговом решении комитета были записаны предложения и вопросы, которые "реально можно решить".

Теги: мастер-палн краснокаменска, депутаты парламента забайкалья, юрий кон, выездное заседание


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