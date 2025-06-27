Общественница: Участники операции "Поток" не получили ни выплат, ни наград

Участники спецоперации "Поток" не получили ни наград, ни полноценной компенсации за ущерб здоровью, сообщила глава АНО "Женский фронт" Анастасия Кашеварова.

По ее словам, в больницах Курска бойцам ставили диагноз "острый бронхит средней степени тяжести", они получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. "А у части бойцов уже этот "псевдобронхит" перешел в рак легких, в тромбоэмболию", - написала общественница в телеграм-канале.

Кашеварова отмечает, что заболевание военных либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая, поэтому выплаты им не положены.

"Выплаты не положены и по гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии, ну или как изначально ставили в больнице - от острого бронхита", - пишет она.

Кроме того, по словам Кашеваровой, ни один боец не получил награду: "Генштаб считает, что недостойны ребята".

В мае замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что часть участников операции "Поток" до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили "очень специфическое отравление организма".

В апреле Алаудинов сообщил, что большая часть бойцов группы "Аида" – участников операции "Поток" лечатся из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе. У военных поражены легкие, дыхательные пути.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.