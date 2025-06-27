27 Июня 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: astrobl.ru

Пермская пенсионерка отдала мошенникам около четырех миллионов рублей

73-летняя пенсионерка из Перми пострадала от действий мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Женщине в мессенджер пришло сообщение якобы от главврача медицинского учреждения, в котором она работает. В сообщении говорилось о сборе личных данных сотрудников. Также с пенсионерки затребовали доступ к личному кабинету Госуслуг. После этого женщине позвонили аферисты и сообщили, что ее аккаунтом завладели мошенники, они убедили пенсионерку перевести им через банкомат 3,8 млн руб., якобы для того, чтобы защитить свои средства.

То, что она стала жертвой обмана, пенсионерка осознала только спустя несколько дней. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Не доверяйте сомнительным телефонным звонкам. Не впадайте в панику от услышанного в телефонной трубке. Всегда проверяйте полученную информацию, ведь мошенники могут представиться полицейскими, операторами сотовой компании, работниками банка, соцслужбы, финансовых организаций, коллегами, знакомыми, родственниками.

Теги: пенсионерка, мошенники, уголовное дело


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