Четверо свердловчан вернулись из военного плена

Четверо жителей Свердловской области вернулись из военного плена. Об этом в своих соцсетях написала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Ими оказались жители Верхней Пышмы, Екатеринбурга Кировградского и Сосьвинского района.

"А у нас хорошие новости: из плена вернулись четверо наших ребят. Обмен проходил в результате Стамбульских соглашений. Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастным к этой сложной работе. Поклон всем от земляков!" - написала Мерзлякова.

Напомним, что обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел накануне. Сколько именно бойцов было освобождено - неизвестно. Сейчас им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь в Республике Беларусь. Вскоре после этого они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ. О количестве бойцов, которые скоро вернутся домой, не сообщается.

До этого обмены проходили 19 и 20 июня.