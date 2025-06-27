ФСБ предостерегла от общения с незнакомцами по Telegram и WhatsApp

Сотрудники ФСБ предостерегают россиян от общения с незнакомцами в Telegram и WhatsApp. Заявление сделано на фоне задержания в Крыму россиянина, работавшего на спецслужбы Украины.

Служба безопасности Украины завербовала через Telegram 44-летнего житель Симферопольского района Крыма. Россиянин собирал сведения о транспортной инфраструктуре полуострова и мест дислокации воинских частей. Во время изъятия из схрона взрывчатки массой свыше 1 кг предполагаемого агента СБУ задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Сотрудники российской спецслужбы вновь обратили внимание россиян на то, что спецслужбы Украины продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций гражданам России следует воздерживаться от общения в Telegram и WhatsApp с незнакомцами, сообщает центр общественных связей ФСБ России.