В Армении силовики пришли к обыскам к иерархам Армянской апостольской церкви

В Армении силовики проводят обыски в резиденции архиепископа Микаэла Аджапахяна в Гюмри. Этот иерарх Армянской апостольской церкви возглавляет Ширакскую епархию.

Кроме того, силовики сегодня пришли в духовный центр Армении – Эчмиадзин, там расположена резиденция католикоса ААЦ Гарегина II.

В отношении архиепископа Микаэла ранее было возбуждено уголовное дело, его подозревают в публичных призывах к захвату власти. Также обвинения были предъявлены ряду других церковных иерархов и их сторонникам, среди которых есть оппозиционные политики и бизнесмены.

Вся эта деятельность развернута на фоне конфликта премьер-министра Армении Никола Пашиняна с ААЦ и ее предстоятелем. Пашинян обвинил оппозиционных священников в попытке организации госпереворота.