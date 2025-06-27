27 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Двум жителям Новоуральска назначили наказание за оскорбление полицейских в соцсетях

Мировой суд Новоуральска признал виновными двух местных жителей, оскорбивших сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

История началась в июне прошлого года, когда в ходе мониторинга был найден комментарий с оскорблением инспектора Госавтоинспекции Новоуральска. Сведения, содержащиеся в нем порочили честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Владельца аккаунта удалось установить - им оказался 48-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. На свободе он был уже четыре года, а до этого отбывал наказание в ИК-62 Ивделя.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Подсудимый вину признал и даже принес извинения. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в виде 20 тыс. рублей, которые он должен передать сотруднику ГИБДД.

Приговор Мирового суда вступил в законную силу.

Второй случай произошел уже с 32-летним ранее не судимым местным жителем, который в оскорбительной форме прокомментировал работу этих же полицейских. Свою вину он тоже признал и также получил штраф в 10 тыс. рублей. Помимо этого, он выплатит в пользу правоохранителя 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Данный приговор в законную силу пока не вступил – осужденный имеет право на обжалование.

"Гражданам, оставляющим комментарии в социальных сетях под новостями о работе сотрудников правоохранительных органов, или высказывающих их публично в присутствии других людей, следует помнить, что согласно статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением законом предусмотрена не виртуальная, а реальная ответственность. Высказывание в соцсетях, если кто-то не знал, также является публичным. Найти таких комментаторов в век технологий несложно. Наказание за грубую несдержанность – штраф, в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Или обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Стоит оно того?", - резюмировал полковник Горелых.

Теги: Новуральск, полицейский, оскорбление, суд


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