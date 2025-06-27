В "Сбербанке" заявили, что в образовании нужно исходить из амбиций детей

В образовании наступает новая эпоха, которая характеризуется сменой парадигмы. Исходить теперь нужно из амбиций ребенка, которые будет удовлетворять искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил на II Межрегиональной конференции "Педагоги будущего: бесшовное образование в ракурсе конкурсного движения" директора Центра индустрии образования "Сбера" Артем Соловейчик.

Он считает, что прежде образовательный процесс выстраивался исходя из дефицитов ребенка, то есть он чего-то не знает, и его надо этому научить. Но теперь если он не знает, то учить его и не надо. А надо лишь удовлетворять его амбиции. Этим занимается "новое педагогическое мышление", которое развивал его отец Симон Соловейчик со времен перестройки. В 1986 году был опубликован манифест педагогов-новаторов "Педагогика сотрудничества". Тогда было провозглашено ключевым элементом образовательного процесса не обучение, а сотрудничество между педагогом и учеником.

По его мнению, современный подход к образованию напоминает бизнес-процесс. А нужно сотрудничество. Потому что сейчас воспитываются послушные дети, а нужны самостоятельные. И исходить надо из того, что ребенок хочет. Это может делать ИИ. Он будет писать тексты, рисовать картинки, создавать иллюзию мечты, а ребенок будет доволен.

Недавно Соловейчик заявил, что естественный процесс образования разрушился, у всех детей есть смартфоны, а в школе им неинтересно, поэтому нужно признать это и перевести всех на самообразование. Для этого есть интернет и ИИ. Пусть дети смотрят то, что им интересно, считает представитель Сбербанка.

Идеи Соловейчика, что ребенок всегда прав и должен делать только то, что он хочет, во многом уже реализованы и привели к сильному падению качества образования. Ректор МИФИ Владимир Шевченко считает, что в будущем образование будет разделено на качественное и низкопробное массовое:

"Есть два образовательных пространства. В одном – математика, диалоги Платона, личное общение учителя с учеником. В другом – онлайн, чат-боты, массовое образование, быстрый выход на рынок труда с понятным уровнем компетенций. Разрыв между двумя этими пространствами образования будет увеличиваться".