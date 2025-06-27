Сотовой связью охвачена почти вся трасса Вологда – Череповец

О ходе цифровой трансформации в Вологодской области было доложено на оперативном совещании в Правительстве региона.

«Покрытие «белых пятен» на трассе А-114 – это наш совместный проект с АФК «Система». Смонтировали уже 15 базовых станций, еще две – на этапе завершения. Сейчас будем прорабатывать с Владимиром Петровичем Евтушенковым усиление сигнала и ускорение работы по одной проблемной локации. К концу лета устойчивая связь появится на всем протяжении дороги от Вологды до Череповца», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Также в рамках оперативного совещания обсудили реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». На сегодняшний день квота 2024 года по проекту полностью закрыта. Всего благодаря федеральной поддержке в регионе было установлено уже 66 вышек связи, доступ к сотовым услугам и высокоскоростному интернету получили порядка 12 тысяч человек.

По квоте 2025 года вышки связи построят еще в 30 населенных пунктах Вологодской области. Это позволит обеспечить мобильным интернетом и сотовой связью более шести тысяч жителей. Полностью завершить все работы планируют до середины ноября текущего года.

Устранение цифрового неравенства ведется в регионе и в рамках проекта Губернатора «Связь на селе», который предполагает установку вышек связи в небольших населенных пунктах по кустовому принципу.

Так, за прошлый год были созданы два куста связи в Харовском и Шекснинском округах. В третьем и четвертом кварталах 2025 года запланирована установка еще шести антенно-мачтовых сооружений в Сямженском, Никольском, Тарногском, Кичменгско-Городецком и Шекснинском муниципалитетах. В результате к концу года доступ к связи и интернету получат более 1300 жителей 30 сел и деревень.

«В цифровизации у нас много интересных заделов, особенно по предоставлению социальных услуг: запись на прием к врачу, запись ребенка в детский сад, школу, спортивную секцию, масштабирование ГИС ЖКХ. Запустили Инвестиционный Портал и инвестиционную карту региона, где предприниматели могут получить полную информацию об условиях реализации инвестпроектов и доступных для этого земельных участках. Наша задача – внедрять успешные практики по цифровизации и в здравоохранении, и в строительстве, и в земельно-имущественном комплексе, в том числе заимствуя их у других регионов страны», – добавил Георгий Филимонов.

Сейчас в Вологодской области активно ведется работа по созданию IT-парка по модели IT-парка имени Башира Рамеева в Казани. На полях ПМЭФ-2025 Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудил инициативу по организации ИТ-парка с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и пригласил компании Татарстана стать резидентами ИТ-парка на территории Вологодчины.