Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов приглашен стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премию "Оскар".

Помимо Борисова приглашение получили его коллеги по картине "Анора" Майки Мэдисон и Карен Карагулян, а также актеры Киран Калкин, Джереми Стронг, Джейсон Момоа, Маргарет Куолли, Ариана Гранде и другие. В общей сложности в список вошли 534 деятеля, "которые внесли неоценимый вклад" в развитие мирового кинематографа, пишет ТАСС.

В 2024 году Борисов сыграл одну в фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и статуэтку "Оскар" в пяти категориях. Борисов, исполнивший в фильме роль немногословного гопника Игоря, благодаря ей вошел в историю как первый российский актер, удостоившийся номинации на премию "Оскар". Также он был номинирован на "Золотой глобус".

Американский актер Роберт Дауни-младший на церемонии "Оскара" заявил, что Борисов "находится в правильном месте" и его ждет "большое будущее".