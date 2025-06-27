Геннадий Долматов дал поручения по комплексу ремонтных работ сетей водоснабжения села Лузино

В Омском районе глава муниципалитета провел совещание по вопросам водоснабжения села Лузино. Об этом Геннадий Долматов сообщил в своем телеграмм-канале.

В обсуждении проблемных вопросов принимали участие прокурор Омского района, представители компаний «Омский Бекон», «Омский водоканал» и муниципального предприятия «Специализированный комбинат бытовых услуг».

По итогам обсуждения даны поручения заместителю главы Омского района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

Глава поручил не позднее понедельника - 30 июня завершить обследование сетей водоснабжения на территории села Лузино. И по окончании ревизии всех объектов приступить к устранению порывов.

А также в срок до 10 июля приступить к оценке и сделать предварительный расчёт для составления технической документации, необходимой для заявки в государственную программу на получение финансирования для проведения ремонтно-восстановительных работ на РЧВ.

Геннадий Долматов также сообщил, что первый этап ремонта канализационно-насосной станции, который заключался в выносе водопроводных сетей, завершён.

И добавил, что ко второму этапу по строительству новой сети до КНС подрядчик должен приступить не позднее 30 августа.