Тюменская область подписала с Минстроем России меморандум о модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Тюменская область подписала с Минстроем России меморандум о модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Документ регулирует отношения сторон, связанные с реализацией федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Он позволит региону получить финансовую поддержку из федерального бюджета на развитие инженерных систем, в том числе в виде инфраструктурных кредитов.

Ранее правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина предусмотрела для Тюменской области трёхлетний лимит бюджетного кредита на сумму порядка 3,4 млрд рублей. Регион сможет получить эти средства для ускоренного строительства коммунальной инфраструктуры на льготных условиях — 3%. Сейчас правительство Тюменской области формирует необходимую заявку с перечнем планируемых к строительству объектов.

"Подписывая меморандум, регион берет на себя ряд обязательств. Необходимо сократить долю задолженности потребителей за коммунальные услуги, утвердить и реализовать инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, участвующих в модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Ежегодно увеличивать скорость восстановления сетей и объем их замены. Обязательным условием меморандума является привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования", - заявил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Меморандум заключен на срок до 15 января 2031 года.