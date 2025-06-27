В Киеве избирают меру пресечения вице-премьеру украинского правительства Чернышеву

В Киеве начался суд по избранию меры пресечения вице-премьеру украинского правительства, министру национального единства Алексею Чернышеву. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

В середине июня сообщалось, что Чернышев уехал в командировку в Австрию и не вернулся. При этом Чернышев дистанционно принял участие в форуме, организованном его министерством.

За несколько дней до отъезда министра силовики задержали двух близких к Чернышеву чиновников, они стали фигурантами дела о незаконном обогащении. Одного из них задержали в непосредственной близости от украинской границы.

Министерство национального единства было создано в 2024 году на базе Минреинтеграции. Ведомство должно заниматься вопросами возвращения ранее подконтрольных Киеву территорий, гуманитарными вопросами, взаимодействием с уехавшими за границу гражданами.

Чернышев при назначении главой ведомства также получил статус вице-премьера украинского правительства. До этого он являлся председателем правления компании "Нафтогаз" (с 2022 года).