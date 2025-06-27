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Фото: Накануне.RU

Крупные туроператоры России начали наращивать номерной фонд в Абхазии

Крупные туроператоры России начали наращивать номерной фонд в абхазской Гагре. Представителей отрасли обнадёжил интерес россиян к Абхазии на фоне возобновления авиасообщения и снижения спроса на Краснодарский край.
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После разлива мазута в декабре прошлого года часть пляжей в Анапе, Темрюке и прилегающих районах закрыта для купания. Это привело к резкому снижению числа бронирований. Абхазия традиционно рассматривается как направление, конкурирующее именно с российским курортами, пишет "Ъ".

7 февраля 2025 г. аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустили с 1 мая. Кроме того, в Абхазию очень удобно добираться по земле из Сочи.

Теги: Кубань, Краснодарский край, Абхазия, отдых


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