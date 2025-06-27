Крупные туроператоры России начали наращивать номерной фонд в Абхазии

Крупные туроператоры России начали наращивать номерной фонд в абхазской Гагре. Представителей отрасли обнадёжил интерес россиян к Абхазии на фоне возобновления авиасообщения и снижения спроса на Краснодарский край.

После разлива мазута в декабре прошлого года часть пляжей в Анапе, Темрюке и прилегающих районах закрыта для купания. Это привело к резкому снижению числа бронирований. Абхазия традиционно рассматривается как направление, конкурирующее именно с российским курортами, пишет "Ъ".

7 февраля 2025 г. аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустили с 1 мая. Кроме того, в Абхазию очень удобно добираться по земле из Сочи.