"Уральский завод гражданской авиации" заменил конструктора самолета "Байкал"

Главным конструктором самолета ЛМС-901 "Байкал" станет Александр Силин. Ранее в этой должности на "Уральском завода гражданской авиации" работал Вадим Демин.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственный источник, а также собеседника, знакомого с ходом реализации проекта, причины кадровых перестановок неизвестны. Этот же источник характеризует Силина как талантливого инженера из команды УЗГА и опытного авиаконструктора, который вел "Байкал" с момента его запуска.

Пока, официального подтверждения о назначении УЗГА не публиковал.

Напомним, "Байкал" должен прийти на смену Ан-2. Самолеты должны были начать поставляться дальневосточной авиакомпании "Аврора" еще в 2024 году. В середине мая 2025-го вице-премьер российского правительства, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством лайнера "зашла в тупик".

По словам гендиректора, разработчика и производителя воздушного судна Леонида Лузгина, стоимость самолета "Байкал" составит 220-340 млн руб. Цена соответствует рынку и сопоставима со стоимостью одномоторного самолета Cessna Grand Caravan американского производства.

Несмотря на это, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрено финансирование проекта. А вот другие сочли стоимость "Байкала" "абсолютно неподъемной".