Украинская мова исключается из школьной программы

Министерство просвещения РФ намерено исключить из федеральных основных общеобразовательных программ преподавание украинской мовы во всех классах. Ее нет в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ вносит изменения в образовательные программы с 1 по 11 классы "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире". Это касается и других предметов. Приказ должен вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Сейчас украинскую мову как обязательный предмет преподают только в Запорожской и Херсонской областях в рамках предмета "Родной язык и литературное чтение на родном языке" в 1-4 классах. Факультативно же мову изучают также в Донбассе, Крыму и Башкирии. Там желающих почти нет. В 2023-2024 учебном году в ДНР мову изучали 1% школьников, в ЛНР - 0,14%. А вот в Херсонской области - около 60%, в Запорожской - более 40%.

Участник СВО подполковник Алексей Селиванов поддержал решение властей.

"Если ты живешь где-нибудь в деревне, где говорят на суржике или крестьянском диалекте, ты и так на нем будешь говорить. А специальное изучение украинского языка, как такой оксюморон "изучайте ридну мову" - это идет в комплексе с пропагандой. Мова изучаться специально за государственный счет не будет. И это главная идеологическая победа, потому что все украинство существует только за счет навязывания его государством", – сказал Селиванов в своем видеоблоге.

Он считает, что мова - это не отдельный язык, а особый диалект. Так считают многие эксперты. Они отмечают, что синтаксис в мове полностью совпадает с синтаксисом русского языка, что невозможно для разных языков. Но мову пытаются "отдалить" от русского путем включения иностранных слов и придумывания новых.

В западных СМИ стали распространяться заявления, что Россия якобы запрещает мову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "нечистоплотной интерпретацией". На самом деле на изучение мовы нет запроса, поэтому навязывать ее изучение нет смысла. По результатам мониторинга изучения родных языков, который ежегодно проводит Минпросвещения, мову по всей России изучали менее 4 тыс. школьников. Однако в качестве факультатива это возможно. Западу же стоит обратить внимание на запрет русского языка на Украине и в Прибалтике.