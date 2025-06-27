Трамп заявил, что заключил торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом подписал с Китаем торговое соглашение, которое стало итогом многомесячных переговоров. По его словам, соглашение закрепляет неформальное "взаимопонимание, достигнутое ранее в ходе переговоров в Женеве, "и является значительным шагом в стабилизации торговых отношений между двумя странами".

"Мы только вчера подписали соглашение с Китаем", — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме, не сообщив никаких подробностей.

При этом китайская сторона пока не подтверждала заключения соглашения.

В последние недели президент Трамп и чиновники его администрации дали понять, что готовы продлить период "заморозки" и не вводить 9 июля ввозные тарифы для большинства стран, в отношении которых планировалось введение. Источники в администрации соглашаются, что три месяца, за которые команда Трампа рассчитывала со всеми договориться, - это мало для столь серьезных переговоров.