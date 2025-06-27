Алаудинов: СБУ планирует устранить командиров спецназа "Ахмат"

Служба безопасности Украины (СБУ) прорабатывает различные планы операций, целью которых является убийство командиров спецназа "Ахмат", заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир "Ахмата" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, СБУ планирует осуществить покушения на него, других командиров и бойцов "Ахмата".

"Это у СБУ всегда была головная боль", - передает слова Алаудинова ТАСС.

Напомним, в 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат". Адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов находился на лечении в московском госпитале. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом".