В Москве открылся первый и единственный в стране Биокластер

На полях московской ВДНХ открылся первый и единственный в стране Биокластер. Реализован большой проект Биологического музея имени Тимирязева.

Первая локация — павильон №29 "Цветоводство и озеленение". Там расположится выставка "Морфогенез. Третья природа". Это новая веха в мировой музейно-выставочной практике, где современное искусство интегрировано в мир живой природы.

До лета 2026 года откроются ещё четыре тематические площадки, посвящённые всем разделам биологии. Так, павильон №312 станет центром Биокластера и продемонстрирует фундаментальные представления обо всех аспектах биологии. В павильоне №28 "Пчеловодство" расскажут о жизни насекомых. Впервые в России здесь будет работать энтомологическая лаборатория для москвичей и гостей столицы.

В оранжерее-лаборатории будут проводиться практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений с привлечением новейшего оборудования. В павильоне №17 расположится экспозиция "Мир динозавров", где воссоздадут природные локации мезозойской эры на территории России — от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. В Биокластер также войдёт павильон №31 "Геология", открытый в 2022 г., написал в своём telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.