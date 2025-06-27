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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Около 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют на Вологодчине до 2029 года

О ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Вологодской области доложили сегодня в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«С уверенностью могу констатировать, что за пятилетний период на территории Вологодской области мы проведем капремонт в 1 936 домах: из них 920 – на счетах регионального оператора, Фонда капитального ремонта, и 1 016 – на спецсчетах. Общая предполагаемая стоимость программы – около 9,2 миллиарда рублей. Нам предстоит большая штабная работа, чтобы выдерживать темп. В прошлом году мы сделали огромный рывок: согласно федеральному светофору, на 1 января этого года, мы занимали девятое место в России и первое место в Северо-Западном федеральном округе», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Уже в 2025 году капремонт проведут в 407 многоквартирных домах на 2 251,6 миллиона рублей, в том числе 207 – на счетах регионального оператора и 200 – на специальных счетах. За счет средств областного и муниципального бюджетов будет сделан ремонт 24 крыш на 160,8 миллиона рублей.

В бюджете Вологодской области на этот год заложено финансирование в размере 148,4 миллиона рублей на ремонт 8 домов военнослужащих. Еще 572,7 миллиона рублей – на реализацию Губернаторского проекта «Фасады», благодаря которому приведут в порядок 20 фасадов и 10 крыш в Череповце и Вологде.

Ремонтные работы в одном из зданий Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

В оставшуюся четырехлетку будет сделан капремонт 1 480 многоквартирных домов с предполагаемой стоимостью в размере порядка шести миллиардов рублей. Продолжится и реализация проекта Губернатора «Фасады»: в 2026 году в областном бюджете заложен 401 миллион рублей, чтобы дополнительно выполнить ремонт 24 фасадов и 10 крыш в 24 многоквартирных домах.

Теги: георгий филимонов, ремонт многоквартирных домов, бюджет


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