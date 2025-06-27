Депутаты ЗакСО согласились с необходимостью трудоустраивать экскурсоводов и гидов-переводчиков

Депутаты законодательного собрания Свердловской области согласились со своими псковскими коллегами и поддержали законодательную инициативу о трудоустройстве всех гидов-переводчиков и экскурсоводов. Было отмечено, что несмотря на обязательную аттестацию с 1 марта 2025 года, большинство подобных услуг продолжают предоставлять неофициально и без договоров с турфирмами, что нарушает права туристов на получение качественной услуги. Об этом сообщает пресс-служба областного заксобрания.

Заседание состоялось накануне. На нем депутаты также обсудили расширение понятия "туристский продукт", который предлагает проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". В "туристский продукт" войдет весь комплекс предоставляемых услуг для туристов, а дополнительными услугами станут трансфер, предоставление транспорта в аренду, содействие в оформлении визы, экскурсионное обслуживание, питание, а также услуги гидов и переводчиков.

"На данный момент сложилась такая практика, что любое юридическое лицо, например, в сельском туризме, при наличии средств размещения предоставляет туристические услуги. Однако, если потребитель сталкивается с ненадлежащим качеством, это сложно доказать, поскольку данная туристическая услуга не зарегистрирована. По новому закону юридическое лицо должно будет внести свою услугу в единую систему туристических продуктов и предоставлять ее только через туроператора. Это позволит надзорным органам контролировать качество предоставляемых услуг или реагировать, в случае их нарушения, а значит – повысит качество", – отметила замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Елена Васильева.