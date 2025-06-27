На Камчатке наказан убийца директора гостиницы

На Камчатке бывший совладелец гостиничного комплекса "Петропавловск" наказан за то, что застрелил директора этой компании на рабочем месте. Решение вынес краевой суд.

За убийство он получил девять с половиной лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Удовлетворены иски потерпевшей стороны на 2 млн руб., сообщили "Ъ" в прокуратуре Камчатского края.

Трагедия произошла 3 февраля 2025 г. 45-летний директор гостиничного комплекса Руслан Кузнецов погиб после выстрела в него из охотничьего ружья, который совершил 66-летний Валерий Трофимов, бывший совладелец компании.