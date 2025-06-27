СМИ: Суда в Ормузском проливе маскируются под российские и китайские

Коммерческие суда в районе Ормузского пролива начали передавать ложные данные о своей национальной принадлежности, пытаясь таким образом избежать атак, сообщает Reuters.

По информации агентства, во время обострения ирано-израильского конфликта 55 судов отправили более сотни необычных сообщений — к примеру, "российская нефть" или "китайская собственность". Судовладельцы опасаются, что связанные с США, Великобританией или Израилем суда остаются мишенями.

Напомним, через Ормузский пролив проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. После атаки Израиля на Иран 13 июня иранские официальные лица намекнули на возможность закрытия Ормузского пролива, это заявление спровоцировало резкий скачок мировых цен на сырую нефть.