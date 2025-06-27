27 Июня 2025
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Фото: AP Photo/Ted S. Warren

В Венеции началась "свадьба века": женится основатель Amazon Джефф Безос

В Венецию со всего мира съезжаются гости свадьбы одного из самых богатых людей в мире – основателя Amazon Джеффа Безоса. Центр старинного города оказался буквально парализован из-за VIP-гостей, местные жители устраивают акции протеста и высмеивают американскую парочку, ну а отельеры и лодочники подсчитывают прибыль.

61-летний Безос начал встречаться с 55-летней журналисткой Лорен Санчес еще будучи в браке с Маккензи Скотт. Потом последовал громкий развод, несколько лет Безос и Санчес крутили умопомрачительный роман, жених осыпал свою подругу дорогими подарками, ввел ее в высший свет США и Европы, наконец, незадолго до свадьбы Санчес с подругой Кети Перри слетали на орбиту Земли на корабле New Shepard, созданном компанией Безоса Blue Origin.

На свадьбу в Италии уже прибыли Биллл Гейтс, Орландо Блум, королева Иордании Рания, Опра Уинфри, семейство Кардашьян полным составом, Иванка Трамп и другие звезды. Ожидается, что торжества продлятся три дня.

В городе предприняты усиленные меры безопасности, итальянцы говорят, что даже саммит G7 охраняют не так тщательно.

Ожидается, что на "свадьбе века" будут присутствовать 200-250 гостей. Стоимость мероприятия уже оценили примерно в $50 млн.

Противники "свадьбы века" говорят, что богатые иностранцы просто используют Венецию как декорацию, не считаясь с интересами местных жителей. Накануне один из протестующих забрался на колонну на площади Сан-Марко и развернул баннер с надписью "1% человечества разрушает весь мир". Тем временем, гости Безоса и Санчес собрались в четверг вечером в монастыре Мадонна-дель-Орто, средневековой церкви в центральном районе Каннареджо, где хранятся шедевры художника XVI века Тинторетто. При этом Городской совет запретил пешеходам и водному транспорту передвижение в этом районе с 16:30 до полуночи, чтобы обеспечить безопасность и уединение участников вечеринки.

Сами Безос и Санчес приземлились в Венеции на вертолете в среду и поселились в роскошном отеле Aman, где номера с видом на Гранд-канал стоят не менее 4 тыс. евро за ночь. Они должны обменяться клятвами в пятницу на небольшом острове Сан-Джорджо, напротив площади Святого Марка, в ходе церемонии, которая, по словам высокопоставленного чиновника мэрии, не будет иметь юридического статуса в соответствии с итальянским законодательством.

Некоторые предполагают, что пара уже официально поженилась в Соединенных Штатах, что избавило их от бюрократии, связанной с браком в Италии.

Торжества завершатся в субботу главной свадебной церемонией, которая состоится в одном из залов Арсенала — огромной бывшей средневековой верфи, превращенной в арт-пространство в восточном районе Кастелло.

Теги: венеция, свадьба, джеффи безос, лорен санчес


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