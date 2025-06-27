Отчима, пытавшегося утопить пасынка в Перми, будут судить за истязание

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении отчима, истязавшего своего малолетнего пасынка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта 2025 года мужчина поссорился с матерью пасынка, заперся в ванной и потребовал от мальчика, чтобы тот принес ему сигареты. Ребенок сперва отказался, но после все же выполнил просьбу. Когда мальчик зашел в ванную комнату, отчим засунул его голову в ванну и ударил о стену. Мальчику удалось сбежать на улицу, где ему помогли прохожие.

Следствие установило, что в течение года обвиняемый систематически избивал девятилетнего ребенка. На период следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью представленных доказательств, злоумышленник полностью признал вину в совершенном им преступлении в отношении малолетнего. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.