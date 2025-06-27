72% украинцев считают, что пора прекращать воевать

72% опрошенных украинцев считают, что необходимо заканчивать военный конфликт, который стремится продолжать Зеленский. Об этом свидетельствует совместный опрос ряда украинских компаний.

По полученным данным, 56% населения заявили, что необходим "поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран". А почти 17% хотели бы приостановления боевых действий и их замораживания конфликта по текущей линии фронта. Воевать дальше хотят только 21%, из них 13% - до мифических "границ 1991 года", 8% - до линии соприкосновения с ДНР и ЛНР до начала СВО.

Подобные опросы, свидетельствующие о запросе на мир, стали появляться с 2023 года, после провала украинского наступления. По разным данным, не менее половины украинцев готовы отказаться от территориальных претензий к России ради прекращения военного конфликта.

По сравнению с аналогичным вопросом февраля 2024 года доля готовых к компромиссу увеличилась с 36% до 56%, а доля желающих заморозки по линии фронта - с 8% до 17%. В сумме эта доля выросла с 44% до 72%. Тех же, кто хочет воевать до "границ 1991 года", стало меньше с 33% до 13%.

Недавно украинский социолог Алексей Антипович заявил, что около 60% населения Украины выступает за компромисс с Россией.