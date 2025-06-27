В Волгоградской области закрыли мост через Дон после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области из-за атаки беспилотников ночью был перекрыт мост через реку Дон. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах, а также в городе Волжском. Из-за ликвидации обломков движение по мосту в Калачевском районе ограничено, работают саперы.

Также после атаки зафиксированы возгорания сухой травы, их устраняют пожарные службы.

Из-за атаки БПЛА аэропорт Волгограда временно не выпускает и не принимает авиарейсы.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России. 19 из них сбито над Ростовской областью, 13 - над Волгоградской, 4 - над Крымом, и по 1 БПЛА уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.