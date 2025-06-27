Депутат Алексей Вихарев устроил дворовые праздники для детей Эльмаша

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев откликнулся на просьбу жителей Эльмаша и устроил их детям праздники прямо во дворах. На этой неделе праздники прошли только по двум адресам - ул. Таганская 54, 56 и ул. Фрезеровщиков, 39. В течение лета запланировано еще несколько дворовых мероприятий в разных районах города.

Играли с детьми и проводили различные конкурсы аниматоры и ростовые куклы, а музыкальную атмосферу поддерживал диджей. Юные гости праздника могли бесплатно поесть сладкой ваты, сделать аквагрим и покататься на пони. Сам Алексей Вихарев также поприветствовал жителей Эльмаша.

"Рад видеть, что у вас такой дружный двор, что вы так классно проводите лето. Ребята, отдыхайте, наслаждайтесь каникулами. Оставля йте гаджеты и выходите гулять, кататься на велосипедах, играть во дворе с друзьями. Читайте книги. Родителям желаю терпения, набираться сил перед новым учебным годом. И хочу напомнить, что в середине сентября мы выбираем губернатора Свердловской области. Не пропустите, обязательно сходите на свой избирательный участок и сделайте правильный выбор", – сказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

По мнению депутата, одним из самых достойных кандидатов является врио губернатора Денис Паслер, который уже показал реальные результаты работы. Он родом из Свердловской области, имеет большой опыт работы на заводе и в областном правительстве, а до этого уже возглавлял Оренбургскую область.

Проводить дворовые праздники помогали активисты Волонтерского центра Вихарева: они заодно работали вместе с артистами и вместе с этим раздавали памятки о сентябрьских выборах. Депутат же в это время общался с собравшимися жителями округа, отвечая на их вопросы и принимая обращения.

Помимо дворовых праздников, Алексей Вихарев летом продолжит проводить для горожан экскурсии по достопримечательностям Свердловской области, кинопоказы, встречи с трудовыми коллективами предприятий, тренировки для активистов Клуба скандинавской ходьбы, а также – приемы граждан в общественной приемной на Эльмаше.