В России 26% врачей регулярно назначают гомеопатические средства

Опрос сотен врачей показал, что четверть из них регулярно назначают пациентам гомеопатические препараты. Опрос об отношении к гомеопатии прошли прочти 800 российских врачей.

47% из них никогда не назначают такие препараты, однако 26% делают это регулярно. Почти 40% опрошенных врачей считают, что гомеопатические препараты положительно влияют на исход лечения.

52% медиков поддерживают исключение таких препаратов из клинических рекомендаций. 45% считают, что их надо там оставить. 58% опрошенных врачей сталкивались с ситуацией, когда пациенты сами просят назначить именно гомеопатию, пишет "Ъ".