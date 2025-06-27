Посол США в России Линн Трейси покидает свой пост

Посол США в России Линн Трейси завершила миссию в Москве и покидает РФ. Она занимала пост главы дипломатического представительства с января 2023 года. До этого Трейси была послом США в Армении, в 2018-2019 гг. работала старшим советникам по делам России в Госдепартаменте.

В прощальном посте посол решила процитировать строки из гражданской лирики Пушкина. "Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву", которые говорят о любви к Родине, живущей в каждом из нас. До свидания!":

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!", - написала Трейси.

О сроках назначения нового посла не сообщается.