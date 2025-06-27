Начались испытания самолёта МС-21 с российскими системами и агрегатами

Опытный образец самолёта МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полёт по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование.

"На самолёте, который начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы – приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В начале мая этот борт совершил беспосадочный перелёт из Иркутска в Жуковский. На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси, сообщает Ростех.