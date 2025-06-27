Смартфоны подорожали на 10%

В России стали дорожать смартфоны.

По словам продавцов и аналитиков, цены стали расти во второй половине весны, и увеличились на 10%. При этом продажи сократились на 15–20%. Нарастить их не помогло даже укрепление рубля.

По словам экспертов, всему виной рост стоимости комплектующих для гаджетов и логистические издержки. Логистика дорожает из-за того, что перевозчики закладывают в стоимость возможные закрытия воздушного пространства и морей на Ближнем Востоке. Так, в среднем за полгода их услуги подорожали на 6%.

Цены на электронику и бытовую технику движутся разнонаправлено. Так, бытовая техника немножко подешевела. Не увеличивается и стоимость компьютеров, которыми сейчас переполнены склады продавцов.

В первом полугодии 2025 года лидерами отечественного рынка смартфонов по количеству проданных устройств стали Xiaomi, realme, Tecno, Samsung и Infinix. Данные бренды ориентированы преимущественно на массовый сегмент и предлагают широкий ассортимент доступных моделей, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что В России для продавцов смартфонов I квартал 2025 года стал едва ли не худшим в истории. Как заявили участники рынка, продажа гаджетов обрушилась более чем на 20%.