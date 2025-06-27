Фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября

С 1 сентября российские фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в том числе, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, с начала осени вступит в силу приказ Минздрава РФ. Это решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах и сельской местности.

Депутат указала, что такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах. "Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ даёт возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей", - отметила парламентарий.

Власова подчеркнула, что это решение - не подмена врача, а необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, укрепить доверие населения и быстрее реагировать на потребности пациентов, сообщает РИА "Новости".

Ранее Минздрав РФ разработал законопроект, который вводит обязательную отработку в течение трех лет выпускников медвузов.