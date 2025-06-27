В Госдуме предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий

Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" направили обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением полностью компенсировать стоимость билетов многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам на посещение музеев, выставок, катков, горок и прочих объектов семейного досуга с 25 декабря по 8 января.

По словам депутатов, цель инициативы - обеспечение социальной справедливости и повышение доступности культурных мероприятий для социально уязвимых категорий граждан в период новогодних и рождественских праздников.

Отмечается, что в ответном письме министерство культуры концептуально поддержало указанную инициативу, отметив ее соответствие стратегическим задачам государственной политики в сфере культуры и демографии.

В ведомстве указали, что высокая стоимость билетов на культурные и развлекательные мероприятия становится значительным барьером для многих семей и пенсионеров, ограничивая их участие в общественной жизни, сообщает РИА Новости.